Fiorentina-Lecce | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 27 agosto 2023) Ile isudi, match valido per la seconda giornata di. Scontro già importantissimo quello del Franchi tra due squadre che hanno vinto all’esordio e per questo puntano a restare a punteggio pieno. I viola sono stanchi dall’impegno in Conference e preparano anche il ritorno, a mente sgombra invece i salentini. Appuntamento fissato alle ore 18.30 di domenica 27 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e Marco Parolo. SportFace.

Diverso invece il discorso per il secondo, per il quale si dovrà aspettare qualche ora in più, essendo stato convocato dalper il match contro la. Di Francesco arriva a titolo ...Ildi Roberto D'Aversa che ha sconfitto la Lazio sorprendendo tutti all'esordio è chiamato oggi ad una conferma. La trasferta è insidiosa, a Firenze. Inizio ore 18,30.in trasferta ma si gioca anche a: con inizio alle 18 il 'Via del Mare' è campo neutro di Catanzaro - Ternana, seconda giornata del campionato di calcio di serie B.... le probabili formazioni 27/08/2023 - 06:30 Redazione Sport 0 116- Seconda giornata di campionato, ilfa visita allacon oltre 1100 tifosi al seguito. Un tuffo nel passato, ma ...

Nel Napoli campione d'Italia contro il Sassuolo debutta Kvaratskhelia. La Juventus ospita il Bologna. In campo anche la Lazio per ripartire contro il Genoa, e Fiorentina-Lecce ...In campo oggi, domenica 27 agosto, Fiorentina e Lecce che si sfideranno alle 18.30. Il match, valido per la seconda giornata di campionato, sarà visibile solo su DAZN. I padroni di casa, dopo la vitto ...