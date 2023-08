Fiorentina-Lecce | le probabili formazioni

(Di domenica 27 agosto 2023) Alle 18.30 andrà in scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A tra. LeAlle 18.30 andrà in scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A tra. Le(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Infantino, Kouamé; Beltran. Allenatore: Italiano.A disposizione: Christensen, Martinelli, Kyode, Ranieri, Biraghi, Mina, Comuzzo, Amatucci, Mandragora, Bonaventura, Brekalo, Sottil, Nzola, Kokorin. Indisponibili: Barak, Castrovilli, Inoké, Pierozzi, Sabiri. Squalificati: nessuno.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, ...

OGGI DOMENICA 27 AGOSTO: 18:30(Dazn) Juventus - Bologna (Dazn) 20:45 Lazio - Genoa (Dazn e Sky) Napoli - Sassuolo (Dazn). DOMANI LUNEDI' 28 AGOSTO: 18:30 Salernitana - Udinese 20:...... biancocelesti rimontati e sconfitti a, Grifone travolto in casa dalla. Lazio - Genoa, le ultime Vietato sbagliare quindi per le formazioni di Sarri e Gilardino , chiamate a ...si gioca oggi, domenica 27 agosto 2023, alle ore 18.30. Il match, valido per la seconda giornata di Serie A, rappresenterà il debutto casalingo stagionale per i viola, reduci dal ...

Dopo l’esordio shock di Lecce, la Lazio cerca il riscatto in casa contro la ... Non è andata meglio la prima del Genoa, travolto in casa dalla Fiorentina. Non certo un inizio facile per Gilardino ...La prima trasferta del Genoa 2023/2024 porterà la compagine di mister Alberto Gilardino all'Olimpico di Roma in casa della Lazio (fischio d'inizio alle ore 20.45). Grifone ...