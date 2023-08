Fiorentina-Lecce | le formazioni ufficiali

(Di domenica 27 agosto 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 2° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Meli e Alassio, e dal quarto uomo Rapuano. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Di Martino. Calcio d’inizio alle 18:30 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Un inizio di campionato da incorniciare quello di. Le contendenti di questo pomeriggio sono subito riuscite a racimolare i primi tre punti vincendo e convincendo. Gli uomini di Vincenzo Italiano si sono imposti in casa del neo-promosso Genoa. Nonostante i tanti cambi di formazione e l’impiego dal 1? di diversi neo-arrivati, i toscani hanno mostrato la loro superiorità come dimostrato dal ...

Vincenzo Italiano, allenatore della, ha parlato così prima del fischio d'inizio del match contro ilVincenzo Italiano, dirigente della, ha parlato a Dazn prima del match contro il. LE PAROLE - "Ribadisco che il mercato aperto è di disturbo tutti, lo dicono tutti gli allenatori ...Al Franchi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 2ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Ferrieri Caputi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ..

Diretta Fiorentina - Lecce (2-0) Serie A 2023 la Repubblica

GOOOOOLLL!!! MA COME GIOCA LA FIORENTINA! SEGNA DUNCAN. 20' - Problema fisico per Dodo che dopo qualche istante si rialza. Però intanto si riscalda Kayode che gli dà anche il 5. 19' - Banda! Grande ...Problemi di natura tecnica al ‘Franchi’ dove la Fiorentina ospita il Lecce nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.