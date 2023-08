Fiorentina-Lecce | i giallorossi accorciano le distanze | Arthur perde palla | Rafia si inventa un gran gol

Leggi su sportface

(Di domenica 27 agosto 2023) Illa riapre a Firenze. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti a zero a causa dei gol di Nico Gonzalez e Duncan, la squadra di D’Aversa torna in campo con il piglio giusto e dopo meno di tre minuti dal fischio del direttore di gara trova il gol che accorcia leviene pressato nella sua metà campo e, Banda controlla e arrivache siun destro nell’incrocio imparabile per Christensen. SportFace.