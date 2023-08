Fiorentina-Lecce 2-1 LIVE | la riapre Rafia

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 agosto 2023) Al Franchi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.2-1: sintesi e moviola 1? Via alla partita. 3? GOL. Gonzalez stacca di testa su corner e porta avanti la. 8? Ripartenza delche prova a far male, ma la difesa viola stronca sul nascere il pericolo. 24? GOL. Duncan segna il gol del raddoppio. Palla perfetta di Arthur e il centrocampista in inserimento colpisce. 34? Reazione del, che ...