Fiorentina-Lecce 1-0 LIVE | subito Nico Gonzalez di testa!

Vincenzo Italiano, allenatore della, ha parlato così prima del fischio d'inizio del match contro ilVincenzo Italiano, dirigente della, ha parlato a Dazn prima del match contro il. LE PAROLE - "Ribadisco che il mercato aperto è di disturbo tutti, lo dicono tutti gli allenatori ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 2ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Ferrieri Caputi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ..Al Franchi, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...

Diretta Fiorentina - Lecce (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Problemi di natura tecnica al ‘Franchi’ dove la Fiorentina ospita il Lecce nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Penelope che riunisce le famiglie e gli amici delle persone scomparse ...