Fiorentina | le pagelle di CM | Duncan lotta e segna | Sottil non ne azzecca una

(Di domenica 27 agosto 2023) Christensen 6: positivo nella costruzione dal basso. Incolpevole sui gol Dodò 5,5: non è in formissima, lo si vede soprattutto da...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24:- Lecce Ledei protagonisti del match trae Lecce, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Duncan, Rafia, Banda FLOP: Quarta, Sottil ..., voti e tabellino di Juventus - Bologna, match dell'Allianz Stadium valido per la seconda ... L'ex numeronon sguscia e sbatte contro il muro felsineo. Decisamente un passo indietro ......(- tabellino ) Monza - Empoli (- tabellino ) 20.45 Verona - Roma (- tabellino ) Milan - Torino (- tabellino ) Domenica 27 agosto 18.30- Lecce (- ...

Conference League - Rapid Vienna-Fiorentina 1-0, pagelle: Viola spenta e qualche ingenuità di troppo Eurosport IT

La squadra esulta dopo la rete di Duncan del 2-0. Con i due gol messi a segno contro il Lecce, la Fiorentina raggiunge quota 4000 reti segnate in Serie A (foto ACF Fiorentina) FIRENZE – Vittoria ...Dodò 5,5: non è in formissima, lo si vede soprattutto dalle tante imprecisioni in fase offensiva. E Banda lo mette a più riprese in difficoltà. Kayode a oggi sembra un concorrente estremamente credibi ...