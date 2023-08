Fiorentina | Italiano | «Abbiamo il difetto di abbassare l’attenzione»

(Di domenica 27 agosto 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato dopo il fischio finale del match giocato contro il Lecce Vincenzo, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo il match giocato contro il Lecce. «Siamo partiti fortissimo efatto un primo tempo di qualità. L’unica pecca è non averla chiusa e non essere andati sul 3-0. Dobbiamo toglierci ildi, ma ho visto una bella. Siamo all’inizio e ci può stare questo calo fisico con il caldo e le partite ravvicinate».

... 25' pt Duncan (F), 4' st Rafia (L), 31' st Krstovic (L)(4 - 2 - 3 - 1): Christensen; ...LECCE (4 - 2 - 3 - 1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (1' st Dorgu); ...Commenta per primo Vincenzoha commentato il match dei suoi, in conferenza stampa dopo il pareggio in casa contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni: LA PARTITA - 'Abbiamo fatto rientrare noi in partita il Lecce dopo ...Deludente pareggio casalingo per ladicontro il Lecce. I viola dominano il primo tempo ma si fanno rimontare nel secondo uscendo con un 2 - 2 per niente rassicurante in vista del ritorno dei preliminari di ...

LIVE TMW - Fiorentina, Italiano: "Abbiamo fatto rientrare noi il Lecce in partita e non è possibile" TUTTO mercato WEB

La Fiorentina ha comunicato il dato finale della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24: sono 17.252 le tessere vendute ai tifosi della Viola che potranno dunque assistere a tutte le ...Vincenzo Italiano ha commentato il match dei suoi, dopo il pareggio in casa contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni: LA PARTITA - "Abbiamo fatto rientrare noi in partita il Lecce dopo averlo mess ...