Filippo Bisciglia | un dettaglio social scatena | il gesto dei fan sul profilo di Pamela

Leggi su 361magazine

(Di domenica 27 agosto 2023), il conduttore è sempre più innamorato della suaCamassa: i commenti dei fan suldell’ex naufraga spiazzano tutti…, è amatissimo come conduttore. Il talentuoso, ogni estate conduce il programma televisivo “Temptation Island” in onda su Canale 5. Per tutta la durata dell’estate, il conduttore tiene compagnia gli italiani con le storie nei nuovi protagonisti che compongono il cast. Lo scorso 31 luglio si è conclusa la decima edizione, il viaggio nei sentimenti per alcune coppie si è concluso con un bellissimo lieto fine e per altre purtroppo l’amore è naufragato. Mentre perCamassa l’amore procede a gonfie vele. Negli ultimi mesi sono stati distanti poichè ...