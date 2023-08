(Di domenica 27 agosto 2023) ZANDVOORT - Comincia malissimo la gara di Zandvoort per lae soprattutto per Charles, che perde una grande occasione per guadagnare posizioni, ritrovandosi invece a crollare in ...

ZANDVOORT - Comincia malissimo la gara di Zandvoort per lae soprattutto per Charles Leclerc , che perde una grande occasione per guadagnare posizioni, ritrovandosi invece a crollare in classifica. Dopo lo spegnimento dei semafori del Gran Premio d'...Verstappen recupera terreno e Leclerc è quinto, nonostante ilnel cambio gomme. Giro 9 - ... Leclerc, con l'ala anteriore danneggiata, cede la sesta posizione alladi Sainz. Giro 13 - ...Disastrocon Charles Leclerc al Gp di Olanda di F1. Il pilota monegasco è costretto al ritiro al giro ... dove peraltro accade unclamoroso, visto che mancano gli pneumatici e il ...

Ferrari, pasticcio ai box e ritiro in Olanda: Leclerc è senza gomma Corriere dello Sport

Altra gara da dimenticare per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari ha visto rovinata ogni speranza poco dopo la partenza, quando sul circuito olandese di Zandvoort ha iniziato e piovere e quasi ...ZANDVOORT - Comincia malissimo la gara di Zandvoort per la Ferrari e soprattutto per Charles Leclerc, che perde una grande occasione per guadagnare posizioni, ritrovandosi invece a crollare in classif ...