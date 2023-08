Federica Pellegrini | primo anniversario di matrimonio con Matteo Giunta La dedica nasconde l' indizio sul nome della figlia?

Tutto l'amore diper il suo Matteo Giunta nel primo anniversario di ...Da anni lo sfoggiaper la praticità in vasca, l'ha voluto provare anche Annalisa , sebbene provvisoriamente con una parrucca, per il video della hit estiva 'Mon Amour'. Lunghezza, ...Bikini body 2023: le star in vacanza guarda le foto Leggi anche › Da Cristina D'Avena a Rita Ora: l'estate delle star è in bikini rosa Barbie Bikini body 2023:e Aurora ...

Federica Pellegrini celebra la giornata internazionale del cane con un post tenerissimo: ecco quale ilgazzettino.it

Qualche immagine, poche parole ma quante ne bastano per esprimere tutto l’amore del mondo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio e per l’occasione la ...Tutto l'amore di Federica Pellegrini per il suo Matteo Giunta nel primo anniversario di matrimonio ...