Federica Pellegrini | la dolce dedica social a Matteo Giunta per il primo anniversario di nozze

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 27 agosto 2023) Oggi, 27 agosto 2023, ricorre ildelledi, che erano state celebrate nella Chiesa di San Zaccaria a Venezia. Da allora la coppia appare sempre più unita ed è ora al colmo della felicità per la novità che a breve arriverà nelle loro vite: a dicembre è infatti prevista la nascita della loro bambina. Le voci di una possibile gravidanza della “Divina” circolavano ormai da tempo, ma è stata lei ad annunciarlo ufficialmente per porre fine all’attenzione spasmodica che sembrava esserci sull’evoluzione della sua pancia e lo ha fatto in un modo davvero speciale. Il 26 luglio, a poche ore dall’ennesima smentita, lei e il marito hanno pubblicato un post in cui lei mostrava il suo ventre e il cartello “Ce lo ...