Farfalle di bronzo con i cinque cerchi ai Mondiali di Valencia

(Di domenica 27 agosto 2023) L'Italia della ritmica saluta la rassegna iridata con 5 medaglie(SPAGNA) - Un'ultima medaglia prima di salutare. La 40esima edizione deidi ginnastica ritmica a- giunti all'epilogo delle finali di specialità per gruppi - si chiude per l'Italia coldelle

Giungono al termine i Mondiali di ginnastica ritmica , con leche dopo il pass olimpico di venerdì riescono a salire sul podio in questa giornata finale ... Con ilodierno la rassegna ...... giunti all'epilogo delle finali di specialità per gruppi, con la medaglia dicon i cinque ... Risultato, un 35.850, pari merito con il Brasile, che premia lesoltanto per l'esecuzione ...Ovazione del pubblico spagnolo per l'esibizione che ha fatto conquistare il podio alle Azzurre sulle note di "They don't care about us", di Michael Jackson, con il punteggio di 35.850. Oro per la Cina ...

Finali a squadre: bronzo alle Farfalle nei cinque cerchi (video) RaiNews

La 40esima edizione dei Mondiali di ginnastica ritmica a Valencia – giunti all’epilogo delle finali di specialità per gruppi – si chiude per l’Italia col bronzo delle Farfalle con i cinque cerchi. Le ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata ...