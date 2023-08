Fabio Quartararo | ecco la deadline comunicata a Yamaha

(Di domenica 27 agosto 2023) I rapporti sono sempre tesi e adesso spunta anche unachenon potrà davvero fallire.non è per niente felice delle prestazioni della sua moto e il nervosismo del transalpino continua a montare dopo ogni weekend di MotoGP. Il Diablo vuole vincere, o quanto meno concorrere per le prime posizioni: il francese ha detto apertamente che deciderà il proprio futuro all’interno del team nipponico dopo i test collettivi di Misano. Un chiaro messaggio recapitato, direttamente, in quel di Iwata. Le dichiarazioni di: “Dopo i test di Misano capirò…” (Credit foto – MotoGP.com)“Al test di Misano voglio avere una prova – ha dettodiai microfoni di Motorsport.com –. Non ...

