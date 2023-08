Fabbian presente in Juventus-Bologna! Prima convocazione per l’ex Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023)dopo il suo trasferimento dall’al Bologna, è stato subito convocato da Thiago Motta in vista della sfida in programma oggi alle 18:30.– Dopo un’estate movimentata tra ritiro con l’e passaggio sfumato all’Udinese, Giovanniè stato subito convocato dal Bologna per la sfida in programma oggi contro la. Ancora presto per vederlo tra i titolari, ma Thiago Motta lo ha fortemente voluto e per questo motivo sarà a disposizione del suo mister in panchina.-News - Ultime notizie e calciomercato- Ilcontenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...