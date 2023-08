F1 | Verstappen trionfa anche nella gara di casa ed eguaglia il record di Vettel 5° Sainz | ritiro per Leclerc

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Al termine di unacaotica e ricca di colpi di scena per il maltempo, Maxsi imponenel Gran Premio dia Zandvoort davanti alla marea oranje di Zandvoort edilassoluto per il maggior numero di vittorie consecutive in Formula Uno. L’olandese della Red Bull si è portato a quota 9 successi di seguito, impattando la sequenza vincente messa in scena da Sebastiannel 2013. Il due volte campione iridato, ormai sempre più vicino al terzo titolo, ha gestito alla perfezione ogni situazione dia partire dallo scroscio di pioggia del primo giro, non commettendo neuna sbavatura di guida e dominando di fatto la corsalinga. Trionfo n.46 in carriera per ...