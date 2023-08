F1 | trionfa Verstappen Giornata orribile per la Ferrari

(Di domenica 27 agosto 2023) In Olanda succede di tutto, con il meteo che scombina le carte più volte. Alla fine, nonostante i problemi,ancora il campione del mondo, che pareggia il record di Vettel di vittorie consecutive.da dimenticare per le Rosse: Leclerc costretto al ritiro mentre Sainz si tiene alle spalle Hamilton e chiude al quinto posto

17.30 Gp Paesi Bassi, vittoria dia Zandvoort davanti ad Alonso e Gasly. Quinto Sainz. Pioggia protagonista in apertura e, s prattutto, in chiusura di gara. Subit dopo lo start uno scroscio costringe i piloti a ...Il miglior tempo diè stato 1:10'567 ed ha distanziato Norris addirittura di mezzo secondo. Altro protagonista di giornata è stato Alex Albon, quarto con la Williams, davanti all'Aston ...Un tempo era leggenda metropolitana cheriuscisse a vincere solo ed esclusivamente se partiva dalla pole position. No. L'olandese, non vince, indipendentemente dalla posizione ...

LIVE F1 Olanda: trionfa Verstappen! Nona vittoria di fila, eguagliato Vettel. Ferrari, Sainz 5° La Gazzetta dello Sport

Max Verstappen trionfa anche nel GP d’Olanda della Formula 1 2023 condizionata dall’arrivo improvviso della pioggia mettendo a segno la nona vittoria consecutiva che gli permette di eguagliare il ...trionfi simbolici, litigi tra compagni di squadra e spionaggi. Anche l’edizione del 2023 può ritagliarsi il suo spazio sull’albo dei record: Hamilton potrebbe superare Schumacher ottenendo la sesta ...