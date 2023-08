F1 su TV8 | GP Olanda 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Ci siamo, la Formula Uno riparte per davvero. Non solo con sessioni di prove libere o qualifiche, bensì con unacompleta. Quest’oggi assisteremo al Gran Premio d’. Quella del 27 agostosarà la trentatreesima edizione iridata di un appuntamento defunto nel 1985, ma risorto nel 2021. D’altronde c’è chi ha saputo accendere il fuoco della genuina passione nel pubblico olandese. Quel qualcuno è Max Verstappen, che sta peraltro dominando la stagione corrente, tanto da comandare il Mondiale con ben 314 punti. Il secondo in classifica generale, oltre a essere l’innocuo compagno di squadra Sergio Perez, è a quota 189! Segno di come Super Max stia spadroneggiando, avendo raccolto 10 vittorie e 2 secondi posti nelle 12 gare sin qui disputate. Peraltro, il Cannibale ha trionfato negli ultimi 8 GP! Clamoroso notare come Verstappen ...