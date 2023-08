F1 | sostituiti telaio e cambio sulla macchina di Leclerc dopo l’incidente

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Un weekend pieno zeppo di difficoltà. La Ferrari è piena di problemi nel Gran Premio d’Olanda e alcune delle grane sono emerse sin dalle prove libere, quando la Rossa era già difficile da guidare e piuttosto lenta sia sul giro secco che sul passo gara. In qualifica la situazione è leggermente migliorata, ma laè risultata difficile da guidare. Tante sono state infatti le imprecisioni per Charlestra Q1 e Q2, e alla fine in Q3 è arrivatoin curva 9, proprio nel punto che il Cavallino Rampante soffre maggiormente in questo fine settimana. Incidente che ha causato la bandiera rossa e costringerà il monegasco a partire dalla nona casella. Danni allache sono stati più consistenti del previsto: impatto che è stato a bassa velocità, ma che ha danneggiatoe ...