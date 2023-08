F1 Olanda | 9° vittoria di fila per Verstappen | sul podio anche Alonso e Gasly | disastro Ferrari sotto la pioggia

Leggi Anche F1, lo sponsor della McLaren e la guerra delle bustine di nicotina: tra salute e vuoti normativi 'E' la terzadi fila in, incredibile . Non era facile per il meteo, sono ...Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio didi F1 consolidando il primato nel Mondiale. Secondo posto per la Aston Martin di Fernando ... Per Verstappen è la nonaconsecutiva in ...Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio didi F1 consolidando il primato nel Mondiale. Secondo posto per la Aston Martin di Fernando ... Per Verstappen è la nonaconsecutiva in ...

GP Olanda: vittoria e record per Verstappen, Alonso e Gasly sul podio - Sportmediaset Sport Mediaset

Arriva anche la nona sinfonia di "Versthooven". Come da previsione, Max Verstappen trionfa al GP Olanda per il terzo anno consecutivo ed eguaglia il record di ..."E' incredibile. Oggi il meteo non ci ha reso la vita facile. Non era facile prendere sempre la decisione giusta. Avevo già la pelle d'oca quando ha suonato l'inno nazionale prima della partenza". (AN ...