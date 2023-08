F1 | Max Verstappen | “Gara difficile per il meteo | vincere così è ancora più speciale”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) E’ accaduto di tutto nel corso del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Zandvoort, la pioggia è stata grande protagonista, portando a una lunga interruzione nel finale, quando di giri ne mancavano otto alla conclusione. I capricci di Giove Pluvio, però, non hanno impedito a Max, dominatore assoluto di questo campionato, di porre il proprio sigillo. Si parla della nona vittoria di fila in questa stagione che ha permesso a Max di eguagliare il primato di Sebastian Vettel, siglato dal tedesco nel 2013 sempre con la Red Bull. Bravissimo l’olandese a prendere sempre le decisioni giuste. Alle sue spalle hanno concluso, grazie a due prestazioni notevolissime, lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) e il francese Pierre Gasly (Alpine), quest’ultimo partito dalla dodicesima casella. GP negativo per la Ferrari: quinto lo spagnolo Carlos Sainz ...