F1 | la classifica Piloti dopo il GP d' Olanda

Nona vittoria consecutiva per Max Verstappen che con il trionfo nella gara di casa aumenta ulteriormente il proprio vantaggio nella: la conquista del Titolo appare ormai una formalità per lui, con il vantaggio su Perez cresciuto a ben 138 punti. Il messicano con il 4° posto odierno mantiene la seconda piazza.

Niente sembra poter fermate Max Verstappen, neanche la pioggia e la bandiera rossa che hanno provocato l’interruzione del GP d'Olanda F1 2023 ...Quella di domenica è la nona vittoria consecutiva per Verstappen, che resta ampiamente primo nella classifica piloti aggiornata, seguito da Sergio Perez della Red Bull, arrivato quarto, e da Alonso.