F1 GP Olanda 2023 | Verstappen | “Incredibile vincere qui | ho avuto la pelle d’oca”

(Di domenica 27 agosto 2023) Maxha commentato a caldo il successo casalingo nel GP d’, che gli ha permesso di eguagliare il record di vittorie consecutive (9) in F1: “Fin dall’inno olandese prima della partenza hola, trionfare qui mi provoca sensazione fantastiche. E’ davverosu questa pista, nonostante il meteo non abbia facilitato le cose“. Il pilota Red Bull non si è però sbilanciato sul record di Vettel eguagliato: “Per il momento mi godo questo successo, arrivato con una pressione altissima“. SportFace.

Questa volta sulla pista di casa, a Zandvoort per il Gp di, Tredicesimo appuntamento del ... 27 agostoRoma, 27 ago. - Ennesimo successo, il nono consecutivo, per Max Verstappen che vince davanti al suo pubblico nel Gran Premio d'sul circuito di Zandvoort. Una corsa funestata dalla pioggia battente che ha costretto gli organizzatori a imporre lo stop ai piloti al 64esimo giro, complice anche l'impatto contro un muro del ...

Charles Leclerc si ritira dopo 43 giri in Olanda a causa di un problema al fondo, dopo un ritardo nel cambio gomme e un problema all'ala: "Questa Ferrari non è fragile, è… Leggi ...