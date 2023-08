F1 GP Olanda 2023 | Sargeant a muro al 16° giro | safety car in pista

(Di domenica 27 agosto 2023) Succede di tutto in questa prima fase del GP d’. Prima la pioggia che scombina tutti i piani già dal primo, ora al16 Loganva ae termina così la sua gara. Dopo qualche istante viene entra inlacar. Al momento Max Verstappen è in testa davanti a Sergio Perez e Fernando Alonso. Sainz è in quinta posizione, Leclerc dodicesimo. SportFace.

Cambia la griglia di partenza del Gp didi F1 . In mattinata, infatti, la Haas ha deciso di intervenire sulla vettura di Kevin Magnussen, che sarebbe partito dalla diciottesima casella in griglia di partenza e che invece adesso ...... davanti Usa (41.03), Giamaica (41.21) e Gran Bretagna (41.97), quinta la Polonia argento continentale (42.49), seste le campionesse europee della Germania (42.98), si fermanoe Costa dAvorio, ...14:00 GPlive timing Fan di Autosprint, prende alle 15:00 il via del GP d', primo appunttamento della F.1 dopo la pausa estiva. Segui qui la nostra diretta testuale e il live timing aggiornato giro per giro. Luogo: Zandvoort 14:43 Debutto in F.1 per Liam Lawson ...

Che la Ferrari anche nel Gp d'Olanda abbia delle evidenti e frustranti difficoltà è risaputo, ma anche il muretto contribuisce a una situazione già pesante. Subito dopo la partenza della gara, infatti ...