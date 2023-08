F1 GP Olanda 2023 | Sainz | “Lontanissimi dal podio in termini di passo | ottimista per Monza”

(Di domenica 27 agosto 2023) Il pilota della Ferrari, Carlos, dopo aver concluso la gara del Gran Premio d’di Formula 1 in quinta posizione, ha commentato la sua prestazione: “Nell’ultimo stint non avevamo più gomme, è stato molto duro e riuscire a tenere dietro Hamlton è stato già un buon risultato. Abbiamo fatto tutta la gara lottando con macchine più veloci, con una buona prima parte di gara. La lotta per ilper noi indiera lontanissima, quindi sono contento. Persono più, sappiamo che su circuiti così mi aspetto delle cose migliori”. SportFace.

Questa la classifica piloti dopo la gara del Gran Premio d', tredicesima tappa del Mondialedi Formula 1. 1. Max Verstappen (Ned) 339 punti 2. Sergio Perez (Mex) 201 3. Fernando Alonso (...Il pilota della Red Bull vince un'altra volta, è la nona di fila, dopo una gara segnata dalla pioggia e dalle sorprese. Sul podio anche Alonso e Gasly. In casa Ferrari nuova delusione per Leclerc, ...Max Verstappen ha commentato a caldo il successo casalingo nel GP d', che gli ha permesso di eguagliare il record di vittorie consecutive (9) in F1: ' Fin dall'inno olandese prima della partenza ho avuto la pelle d'oca , trionfare qui mi provoca sensazione ...

LIVE F1, GP Olanda 2023 in DIRETTA: Verstappen vince una gara caotica con la pioggia. 5° Sainz, ritirato Leclerc OA Sport

Max Verstappen potrebbe dominare per la terza edizione di fila nel suo appuntamento di casa. Il pilota olandese della Red Bull scatterà in pole position a Zandvoort, per il… Leggi ...In Olanda succede di tutto, con il meteo che scombina le carte più volte. Alla fine, nonostante i problemi, trionfa ancora il campione del mondo, che pareggia il record di Vettel di… Leggi ...