F1 GP Olanda 2023 | bandiera rossa | regolamento gomme | punti e posizioni ripartenza

(Di domenica 27 agosto 2023)e gara sospesa al Gp didi F1: ecco ilin questa situazione anomala. Innanzitutto, bisogna chiarire come manchino otto giri alla fine, ma in caso di condizioni eccessivamente proibitive la gara potrebbe non essere mai ripresa e si andrebbero ad assegnare inella loro interezza, visto che siamo già a oltre il 75% dei giri percorsi. Qualora la gara dovesse riprendere, ci sono due dinamiche da considerare: la prima è quella delledi, che secondo ilFia devono tornare a quelle antecedenti all’ultimo giro percorso integralmente, dunque il numero 63, e in particolare Sergio Perez torna così al terzo posto, vale a dire prima di finire intrappolato in pit-lane con ...

Dopo lo spegnimento dei semafori del Gran Premio d', infatti, comincia a piovere in maniera importante, tanto da richiedere il montaggio delle gomme intermedie. Leclerc è tra i primi a ...Avvio sotto la pioggia, poi il campione del mondo detta legge con la Red Bull Max Verstappen al comando del Gp d'di oggi, 27 agosto. Il pilota olandese della Red Bull, leader del Mondiale, cerca la nona vittoria consecutiva. La Ferrari prova a rimanere in zona podio con Carlos Sainz. Giornata nera ...Disastro Ferrari con Charles Leclerc al Gp didi F1. Il pilota monegasco è costretto al ritiro al giro 43, dopo una gara rovinata per diversi motivi. In primis, la vettura del classe 1997 è danneggiata da uno scontro con Piastri, ma c'è ...

Il GP Olanda 2023 è sospeso con bandiera rossa per un nubifragio che si è abbattuto su Zandvoort a dieci giri dal termine. L'incidente di Zhou alla fine di curva 1 ha suggerito alla Direzione Gara di ...