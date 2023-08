F1 GP Olanda 2023 | Alonso | “Gara intensa | atmosfera fantastica Un podio che non mi aspettavo”

(Di domenica 27 agosto 2023) “Unche non mi sarei mai aspettato di conquistare, è stata unadavvero molto”. Queste le parole di Fernando, pilota dell’Aston Martin, intervistato dopo ilconquistato nelladel Gran Premio d’, dove è secondo. “Unamolto tirata ed emozionante, dove siamo stati veloci specialmente sul bagnato – ha detto– In queste condizioni è fondamentale avere fiducia nella macchina. Inoltre mi sono esaltato molto con tutti questi tifosi che hanno creato un’davvero. Non avrei mai immaginato di poter salire sul, ma sono riuscito a mantenere la concentrazione giusta. Ho pensato per un momento di poter provare il sorpasso ...

Il pilota della Red Bull vince un'altra volta, è la nona di fila, dopo una gara segnata dalla pioggia e dalle sorprese. Sul podio anche Alonso e Gasly. In casa Ferrari nuova delusione per Leclerc, ...F1 GPDriver of the Day - Fernando Alonso è stato eletto il 'Driver of the Day' dell'ultimo Gran Premio d', 14° appuntamento del mondialedi Formula 1. Lo spagnolo, sfruttando una AMR23 'rinata' grazie alle novità tecniche introdotte dalla squadra questo fine settimana, è riuscito a ...Bene anche Albon che porta a ben 15 i punti conquistati in questa stagione con la Williams Ecco la classifica Piloti aggiornata dopo Zandvoort: La classifica Piloti dopo il GP d'

LIVE F1, GP Olanda 2023 in DIRETTA: Verstappen vince una gara caotica con la pioggia. 5° Sainz, ritirato Leclerc OA Sport

ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Sempre Max Verstappen. Il pilota della Red Bull vince anche davanti al suo pubblico, aggiudicandosi un rocambolesco Gran Premio d’Olanda, interrotto al 64esimo dei 72 ...F1 GP Olanda Ferrari - Si corre il GP d’Olanda a Zandvoort. C’è molto vento e non piove, ma i nuvloni sono in agguato. La temperatura dell’aria è di 18°, quella della pista di 30°.Partenza. Al via si ...