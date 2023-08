F1 | GP d’Olanda interrotto! Diluvia a Zandvoort

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Un grande caos a(Paesi Bassi), tappa del Mondiale 2023 di F1. I “capricci” del meteo hanno condizionato l’evoluzione della gara olandese, visto che poco dopo il via è arrivata la pioggia, con i piloti costretti a cambiare le gomme slick e a montare le intermedie. Una situazione molto caotica che si è replicata in maniera più importante quando di giri ne mancavano 15 al termine, visto l’autentico diluvio che si è abbattuto in terra neerlandese. Dal momento che le condizioni sono cambiate molto rapidamente, la maggior parte dei piloti si è trovata in pista con le citate mescole intermedie, mentre sarebbero state necessarie le “full wet”, cioè gli pneumatici adatti per un asfalto decisamente bagnato. Per questo, dop 64 dei 72 giri previsti, la Direzione Gara ha deciso di intervenire e di interrompere la gara con la bandiera rossa, per l’impraticabilità del ...