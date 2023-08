F1 | Frederic Vasseur | “Weekend caotico Sappiamo di dover ristrutturare il sistema | per Monza spero in un risultato migliore”

Aveva cominciato il team manager in persona,, "Mister un passo avanti", che in un'intervista alla Gazzetta aveva ammesso quello che tutti avevano già capito. La verità incontestabile ...Montmelo' (Spagna) 04/06/2023 - gara F1 / foto Imago/Image Sport nella foto:ONLY ITALY Il disastro Ferrari (l'ennesimo) nelle qualifiche ieri a Zandvoort commentato da René Arnoux ...In qualifica Sainz sesto, Leclerc nono. Dietro persino alla Williams. "Ciò che spaventa, anche in chiave futura, è l'incapacità di reazione" Ferrari's French team principallooks on prior to the first practice session at The Circuit Zandvoort, ahead of the Dutch Formula One Grand Prix, in Zandvoort on August 25, 2023. (Photo by JOHN THYS / AFP) Sainz ...

Vasseur dopo le qualifiche in Olanda: "Errore Leclerc Era giusto spingere" Sky Sport

Neanche il diluvio ferma Verstappen. Ma più o meno questo uno se lo aspettava. Nona vittoria consecutiva. Con quella macchina il campione della ...Ma anche escludendo l’olandese, il distacco da Lando Norris è superiore ai sei decimi, un delta significativo che non può far dormire sogni tranquilli. Peggio è andata al compagno di squadra, Charles ...