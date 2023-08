F1 | Charles Leclerc | “Costretto al ritiro | ho perso 60 punti di carico!”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Una gara difficilissima in un week end da dimenticare pera Zandvoort (Paesi Bassi), tappa del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista olandese il monegasco della Ferrari ha visto conclusa la propria corsa al 43° giro per un problema al fondo, in un fine-settimana decisamente negativo. Grandi difficoltà nel guidare una SF-23 molto instabile e il botto nella Q3 delle qualifiche è costata la partenza dalla nona casella, oltre alla sostituzione del telaio e del cambio, dopo cheaveva già visto interventi sulla sua monoposto prima delle qualifiche sempre al cambio e alla Power Unit. Un GP folle quello neerlandese, condizionato dalla pioggia poco dopo il via e nelle fasi finali.ha deciso di rientrare prontamente ai box, ma il box non era pronto ad accoglierlo. Conclusione: 13? persi nel montare le ...