F1 | Carlos Sainz | “Oggi il podio era lontanissimo | abbiamo lottato contro vetture più veloci di noi”

(Di domenica 27 agosto 2023)ha poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio di Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort la Ferrari ha vissuto una domenica quanto mai complicata. Charles Leclerc ha chiuso anzitempo la sua prova dopo aver subito danni a seguito di un contatto nel corso del primo giro con Oscar Piastri, mentre lo spagnolo ha concluso al quinto posto. La gara olandese ha visto condizioni molto differenti. Pia a più riprese, sole, poi di nuovo precipitazioni torrenziali a 8 giri dal termine che hanno portato alla bandiera rossa. La SF-23 non ha mai dato la sensazione di poter essere della partita, e la conferma arriva direttamente dalle parole del nativo di Madrid. “Non è stato facile – ammette ai microfoni di Sky Sport – L’ultimo stint poi è stato davvero complicato. Non ...

