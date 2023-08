F 1 | GP Olanda - Verstappen vince ancora Alonso e Gasly sul podio

(Di domenica 27 agosto 2023) Maxha vinto il Gran Premio d', conquistando così la nona vittoria consecutiva della stagione: un record che oggi condivide con Sebastian Vettel e Alberto Ascari. L'olandese questa volta se l'è dovuta sudare, perché i 72 giri di gara sono stati particolarmente difficili per via del meteo che ha reso del tutto imprevedibile la gara. Torna sulFernandocon la Aston Martin, dopo alcune gare particolarmente dure per lo spagnolo, mentre sul gradino più basso deltroviamo l'Alpine di Pierre, partito dodicesimo e autore di una gara coriacea. In aggiornamento I risultati completi del GP d'a Zandvoort >>

Nona vittoria consecutiva per Max. Questa volta sulla pista di casa, a Zandvoort per il Gp di, Tredicesimo appuntamento del mondiale di F1 corso sotto il diluvio. Persi tratta del 46esimo Gp vinto in ...... il verdetto che abbiamo alla fine del Gran Premio d'è quello di sempre: non importa cosa succeda in pista, a vincere è sempre il cannibale in arancione . Maxpareggia il record di ...Roma, 27 ago. - Ennesimo successo, il nono consecutivo, per Maxche vince davanti al suo pubblico nel Gran Premio d'sul circuito di Zandvoort. Una corsa funestata dalla pioggia battente che ha costretto gli organizzatori a imporre lo stop ai ...

Charles Leclerc si ritira dopo 43 giri in Olanda a causa di un problema al fondo, dopo un ritardo nel cambio gomme e un problema all'ala: "Questa Ferrari non è fragile, è… Leggi ...