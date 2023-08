F 1 | GP Olanda - Verstappen vince ancora Alonso e Gasly sul podio

(Di domenica 27 agosto 2023) Maxha vinto il Gran Premio d', conquistando così la nona vittoria consecutiva della stagione: un record che oggi condivide con Sebastian Vettel e Alberto Ascari. L'olandese questa volta se l'è dovuta sudare, perché i 72 giri di gara sono stati particolarmente difficili per via del meteo che ha reso del tutto imprevedibile la gara. Torna sulFernandocon la Aston Martin, dopo alcune gare particolarmente dure per lo spagnolo, mentre sul gradino più basso deltroviamo l'Alpine di Pierre, partito dodicesimo e autore di una gara coriacea. Le parole dei protagonisti. "Oggi il meteo ci ha dato filo da torcere" ha dettoalle interviste a caldo. "Non era semplice prendere le giuste decisioni. Avevo già la pelle d'oca quando ...

...Red Bull Perez - Soddisfazione a metà per Sergio Perez al termine dell'ultimo Gran Premio d', ... ma anche durante la corsa, dall'altra Red Bull di Max. Per quanto riguarda la strategia ...Nonostante il caos, alla fine vince sempre Maxmentre se c'è da prendere al volo un'... Va in archivio così, con l'ennesima amarezza stagionale per le rosse, il Gran Premio d': 13' ...Maxha eguagliato il record di nove vittorie consecutive detenuto da Sebastian Vettel aggiudicandosi il Gran Premio d'2023 di Formula 1, forse la gara più emozionante di questa stagione. ...

Max Verstappen vince il Gp d'Olanda: Alonso 2°, Gasly 3°, Sainz 5°, Leclerc ritirato Cronaca Corriere della Sera

Il Titolare 66communication Srls, con sede legale in Via Rebecchino 18 – 27020 Battuda (PV) utilizza cookie di prima e terze parti, per assicurare il corretto funzionamento del sito, migliorarne la fu ...Il GP d'Olanda 2023, tredicesimo appuntamento della stagione 2023 di F1 nonché prima gara della seconda metà di quest'anno dopo la pausa estiva, è pronto a scattare alle ore 15:00 di… Leggi ...