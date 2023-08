Extraprofitti | Tajani portavoce delle banche contro la tassa voluta dal suo governo | “Non vanno colpiti i rendimenti dei titoli di Stato”

(Di domenica 27 agosto 2023) Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonionon si rassegna. E non lascia passare giorno senza assicurare che Forza Italia farà in modo di “correggere” la norma che prevede unazione del 40% sul margine di interesse realizzato dallenel 2023 grazie all’aumento dei tassi. Una settimana fa aveva promesso che si sarebbe speso per la deducibilità del balzello, rendendolo di fatto un prestito. Ora è “preoccupato” perché – a distanza di 20 giorni dal cdm che ha approvato la norma – ha scoperto dal Sole 24 Ore di sabato che tra gli interessi attivi soggetti all’imposta (una volta sottratti quelli passivi versati alla clientela) ci sono anche idei Btp e altridiin pancia agli istituti. Così, intervidal quotidiano economico, ...

Proprio Salvini, che dopo le frenate sui correttivi alla tassa suglidelle banche ha bocciato l'idea di Antoniodi privatizzare i porti dicendo che non è nel programma di governo,...Tra i temi che terranno banco lunedì ci potrebbe essere anche quello degli, che aveva ... I due vicepremier sono in disaccordo, conche rilancia le liberalizzazioni, e fa come ...Tra i temi in discussione anche la tassa suglidelle banche , una misura che ha ...sostiene le liberalizzazioni, e fa come esempio quello dei porti: "In Italia c'è un problema di ...

Extraprofitti, Tajani portavoce delle banche (contro la tassa voluta dal suo governo): “Non vanno… Il Fatto Quotidiano

Lunedì atteso il primo Cdm post pausa estiva: possibile varo del Dpcm Tim. A settembre decreto immigrazione-sicurezza. Salvini: «Aumentare stipendi e pensioni» ...ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna rivedere la norma affinchè non crei problemi al nostro sistema economico-finanziario e non ci siano ricadute sulle prossime aste per i titoli di Stato”. Così, in merito ...