(Di domenica 27 agosto 2023) Unciclista settantenne, Giorgio Carubba in passatonel Comune di Rolo, in provincia di Reggio Emilia dove risiedeva, è morto nel tardo pomeriggio di ieri in unavvenuto a ...

Un motociclista settantenne, Giorgio Carubba in passatonel Comune di Rolo, in provincia di Reggio Emilia dove risiedeva, è morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto a Lesignana, nel Modenese. A riportarlo è la stampa locale. ...... il deputato di Fratelli d'Italia ed exdi Milano Riccardo De Corato e il primo ... Se non viene custodito e alimentato, l'amore. E anche il Vangelo dice la stessa cosa: l'amore si ...... direttrice della biblioteca civica "Michele Ferrero", il sindaco Roberto Bodrito ed il... 'Cari amici del Caffè Letterario, non perdetevi il racconto giallo Ciak si, dove troverete un ...

Ex vicesindaco muore in un incidente in moto nel Modenese Giornale di Brescia

Un motociclista settantenne, Giorgio Carubba in passato vicesindaco nel Comune di Rolo, in provincia di Reggio Emilia dove risiedeva, è morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto a Le ...A perdere la vita il professor Giorgio Carrubba (nel riquadro), settantenne, sicialiamo d’orgine, docente di educazione fisica in pensione, già vicesindaco di Rolo. Ancora non è chiara la dinamica, ...