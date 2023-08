Evaso dai domiciliari sorpreso con la droga a Scampia

(Di domenica 27 agosto 2023)daicon lain via della Resistenza a. Aveva con se cocaina e contantidaicon la. La scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato, presso i porticati di un edificio in viale della Resistenza, un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il predetto trovandolo in possesso di un sacchettino contenente circa 2,5 grammi di cocaina e 170euro. È emerso, inoltre, che l’indagato era sottoposto alla misura degli arrestiper reati inerenti agli stupefacenti. Pertanto, un 25enne di Casoria con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto ...

Qui Charlot è un detenutoche, dovendo indossare il primo abito civile che gli capita, ... ufficiale di marina chesuoi viaggi in tutto il mondo trasse ispirazione per romanzi che ebbero ...PALERMO - Un 44enne,domiciliari dopo aver manomesso il braccialetto elettronico, ha condiviso su Tik Tok dei video che lo ritraevano in centro a Palermo, a bordo di una moto, in spiaggia, al mare e all'interno ......dopo esseredagli arresti domiciliari. L'uomo stava scontando una condanna una condanna per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'ordinanza è stata eseguita...

Evaso dai domiciliari, Polfer lo arresta deve scontare 8 mesi siciliareport.it

L’indagine dell’Arma sul gruppo che ha imperversato anche a Campo di Marte. A luglio un primo arresto, adesso la ’stretta’. Proseguono gli accertamenti. Vittime sorprese in strada. Un uomo costretto a ...NAPOLI – I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato Gaetano Vigilia, 24enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Vigilia, benché sottoposto ai domiciliari in un’abitazione d ...