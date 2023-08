Europei femminili volley 2023 | oltre 2 milioni di spettatori e 16% di share per Italia-Spagna su Rai 2

(Di domenica 27 agosto 2023)di telehanno seguito il match di scena al Palazzo Wanny di Firenze tra, valevole per gli ottavi di finale deglidi. Più precisamente, la sfida ha fatto registrare su Rai Due 2.019.000 telecon il 16,15% di. “L’ennesimo grande risultato che certifica l’affetto con cui glini stanno accompagnando le azzurre” sottolineano i vertici dell’emittente. Numeri effettivamente molto positivi che lasciano ben sperare in vista del match di quarti contro la Francia, in programma martedì 29 agosto.. SportFace.

