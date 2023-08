Europei di Volley Femminile | l’Italia ai quarti di finale con la Francia | obiettivo Bruxelles

(Di domenica 27 agosto 2023) Firenze – Prosegue la striscia positiva di vittorie deldelagli, in cui è campione in carica. Le Azzurre superano anche la Spagna e volano aidiche giocheranno il 29 agosto e ancora a Firenze, contro la. Il risultato lapidario sulle avversarie ieri sera è stato di 3-0 0 (25-23, 25-22, 25-19). E’ il sesto successo con 3-0 su sei gare disputate, che proietta Sylla e compagne tra le migliori 8 Nazionali d’Europa. Le prossime avversarie delhanno battuto la Romania e saranno l’ultimo ostacolo da superare, per volare aper le semifinali. Il racconto della partita, il tabellino e le interviste (feder.it) Cronaca – Per gli ottavi di ...

...dello sport la prima settimana di preparazione della Omag Marignano al prossimo campionato di Serie A2 diFemminile. Come ben sappiamo l'impegno con la Nazionale ai campionatitiene ...Il cammino della formazione di De Giorgi per difendere il titolo continentale Attesa per l'avvio deglidimaschile. Il percorso dell'Italia, campione in carica, che partirà dall'Unipol Arena di Bologna, proseguirà per Perugia e Ancona, con le gare in programma nella Pool A che vedrà gli ...La diretta testuale live di Polonia - Germania , partita valevole per gli ottavi di finale deglifemminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le polacche allenate dall'italiano Stefano Lavarini, seconde ...

Europei di volley femminile: l'Italia travolge anche la Spagna. Ora i quarti contro la Francia LA NAZIONE

Europeo volley femminile, battuta la Spagna 3-0, azzurre ai quarti con fatica: martedì a Firenze match con la Francia.L'Italia avanza all'Europeo di volley femminile 2023 e lo fa, ancora una volta, grazie a un 3-0 (25-23, 25-22 e 25-19). Vittima di turno è la Spagna, caduta agli ottavi di finale a Firenze contro le ...