(Di domenica 27 agosto 2023) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "La prossima campagna elettorale vorrei prepararla con i risultati che porto in dote agli italiani, non con gli slogan. Con il nuovo codice della strada, quindi, con il nuovo codice degli appalti, con il ponte sullo Stretto di Messina, la Tav, le strade, il rafforzamento del sistema portuali, e questo da ministro delle Infrastrutture. Ma tra gli obiettivi centrati vorrei che ci fosse anche l'autonomia differenziata e l'elezione diretta del presidente del Consiglio". Lo dice Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepremier e segretario federale della Lega a La Piazza, la kermesse organizzata da affaritaliani.it, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica. "Sicuramente dire di no ai francesi, ai tedeschi significa andare incontro a un governo di Popolari e Socialisti insieme, quindi io vorrei riproporre lo stesso asse ...

...che il governo Meloni arriverà a fine legislatura e non spaventano nemmeno le: il 55,7% degli intervistati pensa che la maggioranza resterà compatta e che i due vicepremier Matteoe ...... non cadendo nemmeno alla prova delle elezioni. Inoltre, secondo il 55,7% degli intervistati, i due vicepremier Matteoe Antonio Tajani non tradiranno la premier. Secondo la ...Allela competizione coi due populismi di governo " quello di Meloni e quello di- sarà all'ultimo voto. Così fonti parlamentari di FI descrivono il quadro: "Meloni oggi vale tra il ...

Europee: Salvini, 'preferisco serietà Le Pen a politiche Macron' La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 27 ago. (LaPresse) - "Il centrodestra ha vinto unito in Italia. Se vogliamo cambiare gli equilibri in Europa, il centrodestra deve essere unito anche ...Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “La prossima campagna elettorale vorrei prepararla con i risultati che porto in dote agli italiani, non con gli slogan. Con il nuovo codice della strada, quindi, con il nuo ...