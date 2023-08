Estate 2023 | vacanze carissime e più brevi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Gli italiani per lequest'anno hanno pagato 1,2 miliardi di euro in più accorciando il periodo passato fuori casa. E' il calcolo di Assoutenti, secondo cui il 18% è riuscito a permettersi soltanto un weekend in luoghi di villeggiatura. In forte calo anche il numero di chi è stato via fino a 7 notti dal 63% del 2022 al 56% di quest'anno. Diminuisce anche il numero di chi si è potuto permetterelunghe dal 31,4% dello scorso anno al 25% del