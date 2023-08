Esplosione sventra palazzina a Soldano | tre feriti Recuperato vivo l' uomo sepolto sotto le macerie

Due uomini di nazionalità francese sono rimasti feriti nell'della palazzina di piazza Vecchia , a Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia. Un terzo è ancora sotto le macerie, mentre gli altri due sono stati portati in ospedale in codice rosso all'...Due uomini di nazionalità francese sono rimasti feriti nell'della palazzina di piazza Vecchia, a Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia. Un terzo è ancora sotto le macerie, mentre gli altri due sono stati portati in ospedale in codice rosso all'...Ancora in corso di accertamento le cause della potente deflagrazione, che ha sventrato la palazzina. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di estrarre il terzo occupante dell'alloggio ...

