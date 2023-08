 Esplosione in una palazzina nell' Imperiese Tre feriti estratti dalle macerie

(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - Sono tre le persone rimaste feriteo scoppio di una bombola del gas nel centro di Soldano, paese dell'entroterra di Bordighera, in provincia di Imperia. Tre le persone estrattedella casa rimasta coinvolta'esplosione. Un lungo applauso dei presenti si è levato quando i vigili del fuoco hanno estrattol'ultimo dei tredall'esplosione. Si tratta di un trentesettenne francese, figlio del proprietario dell'appartamento, che, insieme a suoi due amici di 25 anni, si trovava al secondo piano dell'abitazione. L'esplosione, forse a causa di una bombola del gas. Gli altri due, ustionati e in gravi condizioni oltre ad aver riportato dei politraumi, sono stati intubati e trasin ...

... sarebbe Artem Stepanov e la sua assenza quel giorno ha destato non pochi sospetti, tenendo anche presente chedelle teorie è che l'aereo sia precipitato per via di un'nata da...... lanciando quindibella sfida alla troupe che si è occupata degli effetti visivi. Stando alle parole di Andrew Jackson, l'del Trinity Test è stata quindi ricreata usando benzina, ...L', forse a causa dibombola del gas. Gli altri due feriti, ustionati e in gravi condizioni oltre ad aver riportato dei politraumi, sono stati intubati e trasferiti in elicottero all'...