Esplosione in palazzina di 4 piani in val Crosia | tre feriti Si continua a scavare

(Di domenica 27 agosto 2023) Un’si è verificata all’interno di unadi 4in val, a Soldano, in provincia di Imperia. Due uomini di nazionalità francese sono rimastie sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso. Un terzo francese, rimasto sotto le macerie, è stato estratto vivo dai vigili del fuoco poco dopo. L’, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembra sia stata causata da una bombola di gas. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Esplosione in una palazzina a Imperia: due feriti e un ragazzo estratto vivo dalle macerie

