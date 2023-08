Espirito Santo | “Discussioni con Benzema? Solo stron**te”

(Di domenica 27 agosto 2023) In casa Al Ittihad, il ctsmentisce le voci di corridoio che descrivevano il rapporto con Karimcome teso. Il pallone d’oro 2022 infatti starebbe faticando a inserirsi nel gruppo e si sarebbe aspettato la fascia da capitano. L’ex Tottenham però non lascia spazio alle polemiche e in conferenza stampa commenta: “Ho letto sulla stampa che il mio rapporto con Karim non è buono. Ci tengo a dire che non c’è nulla di vero. Chi mi conosce sa ovviamente che sono. Siamo felici che Karim sia qui con noi e lo è anche lui”. SportFace.

