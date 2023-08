Escursionista tedesco scivola e muore a passo Fedaia

(Di domenica 27 agosto 2023) Undi 70 anni è morto in seguito ad una caduta sul sentiero Viel del Pan che da Canazei conduce a. L'uomo stava seguendo l'itinerario, quando è probabilmente ...

Trentino, escursionista tedesco cade su un sentiero e muore la Repubblica

