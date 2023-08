Entra in travaglio dopo il decollo | ma non ci sono medici a bordo | i passeggeri la aiutano a partorire sull’aereo

(Di domenica 27 agosto 2023) Volo indimenticabile per la donna che lo scorso 24 agosto ha dato alla luce una bambina mentre si trovava su un volo della Kbz partito da Tachileik, in Myanmar. L’aereo era decollato da pochi minuti quando la passeggera èta ine, sebbene non ci fosse alcun medico a, è stata aiutata nell’impresa dalle altre persone che stavano viaggiando sullo stesso volo. Come riporta anche Zee News tutto è andato per il meglio e mamma e figliastati rimandati in ospedale a Tachileik. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

