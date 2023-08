Entra Egonu | rischia l' Italia Mazzanti vuole vincere l' Europeo con il ' bel gioco' Gazzetta

Ma l'ingresso della coppia Bosio -doveva far rifiatare l'Italia e hanno finito invece per favorire la rimonta iberica che ha messo a rischio il set. Ne parla il CorSera: ' Mazzanti ha ......di. La Spagna però non molla continuando a colpire al servizio con precisione e in attacco con De Paula e Jimenez tocca addirittura il +4 (16 - 20). Nel momento di maggior difficoltàin ...È il momento della rotazione, quindiPaolache abbraccia l'amica Alessia Orro che esce per farle spazio. Un doppio ace di Antropova spezza le catene di un'Italia che spicca il volo a metà ...

Entra Egonu, rischia l'Italia. Mazzanti vuole vincere l'Europeo con il ... IlNapolista

L'Italia della pallavolo confeziona un'altra vittoria, questa volta agli ottavi contro la Spagna ma occhio ai blackout momentanei ...