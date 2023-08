Empoli | Luperto | «Juve fortissima | ma possiamo farcela»

(Di domenica 27 agosto 2023) Sebastiano, difensore dell’, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri contro il Monza: le dichiarazioni Sebastianoha parlato ai canali ufficiali dell’il ko di ieri contro il Monza. LE PAROLE – «E’ stata una gara dura, abbiamo preso gol a fine primo tempo e poi nel nostro momento migliore nella ripresa. Dobbiamo analizzare tutto col mister e proveremo a seguire le indicazioni che ci darà. Dobbiamo imparare ad essere più concreti, ci manca un po’ di lucidità. Nel primo tempo abbiamo speso molto, ora serve lavorare per superare le difficoltà. Ci aspetta una grande gara, lantus è una squadrama nel calcio tutto è possibile».

Il difensore dell'Empoli Sebastiano Luperto ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Monza, gettando già lo sguardo al prossimo impegno contro la Juve.