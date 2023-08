Empoli | Luperto | «Dobbiamo imparare ad essere più concreti | ci manca un po’ di lucidità»

(Di domenica 27 agosto 2023) Sebastiano, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della sconfitta in campionato contro il Monza Sebastiano, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della sconfitta in campionato contro il Monza. PAROLE – «E’ stata una gara dura, abbiamo preso gol a fine primo tempo e poi nel nostro momento migliore nella ripresa.analizzare tutto col mister e proveremo a seguire le indicazioni che ci darà.adpiù, ciun po’ di. Nel primo tempo abbiamo speso molto, ora serve lavorare per superare le difficoltà».

Gyasi non è concreto e in copertura si lascia sorprendere in occasione dell'1-0. Perisan avrebbe potuto fare di più. Marin è uno dei pochi a salvarsi .