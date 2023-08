Elisabetta Canalis esagerata | tutto in bella mostra

(Di domenica 27 agosto 2023) La showgirl sarda lascia tutti senza parole: in costume è semplicemente da applausi, social in fiamme grazie adSono trascorsi tanti anni dai suoi esordi in televisione quando,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... in cui ha raccontato la maternità chiacchierando di ansie, aspettative, e dubbi amletici - ciuccio sì, ciuccio no - con altri genitori dello showbiz, da Alessia Marcuzzi a(è ...Continua a far discutere la crisi (con conseguente rottura) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino , mentre si sono lasciati senza troppi clamorie Brian Perri e Micaela ...... i dubbi e le preoccupazioni, arrivando a creare un podcast, Mamma Dilettante , che ha ospitato diversi volti del mondo dello spettacolo, come Michelle Hunziker,, Alessa Marcuzzi, ...

Elisabetta Canalis, cosa non manca mai nella sua dispensa: così si ... iFood

La showgirl Elisabetta Canalis rivela un retroscena agghiacciante della sua vita privata: il racconto è da brividi.Carmen Consoli vorrebbe che il figlio Carlo Giuseppe, nato con fecondazione assistita, conoscesse il padre. Al momento, il bambino che ha 8 anni è reticente: “Mi ha detto una cosa molto importante: ...